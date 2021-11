Violenza donne: Bocci (Pd), chiavi per sconfiggerla sono educazione e indipendenza economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Educazione al rispetto fin dalla prima infanzia, lavoro e indipendenza economica, sostegno ai centri antiviolenza: sono queste le chiavi per affrontare l'emergenza della violenza sulle donne, secondo Paola Bocci, consigliera regionale del Pd, che è intervenuta, in Aula, per ricordare la giornata dedicata al drammatico fenomeno. "Da molti anni, purtroppo, abbiamo imparato il significato della parola femminicidio che è l'omicidio di una donna per mano di un uomo proprio in quanto donna e per il suo ruolo – ha detto Bocci –. È una violenza trasversale che colpisce tutti gli strati sociali e tutte le generazioni. Si compie soprattutto tra le mura di casa: il 76% viene ucciso da un familiare: marito, compagno, padre, figlio". Bocci ha rimarcato che le donne denunciano poco le violenze, fisiche e psicologiche, che subiscono magari anche per anni perché "hanno soprattutto paura di diventare vittime una seconda volta, trattate come se fossero colpevoli per la violenza subita. Le parole che leggiamo o che sentiamo sui media e sui social riferite a questi casi di cronaca sono spesso inaccettabili e diventano un'ulteriore forma di violenza. E questo non deve succedere". Ecco perché, secondo la consigliera Pd, "è fondamentale educare al rispetto, impegnandosi come istituzioni e come società intera sul fronte culturale, a partire dalla formazione, dal riconoscimento delle differenze, fin dai più piccoli, dalla scuola materna, insegnando che non va tollerata, giustificata e incoraggiata alcuna violenza". (segue) (Com)