Violenza donne: Bocci (Pd), chiavi per sconfiggerla sono educazione e indipendenza economica (2)

- La libertà, ha sottolineato Bocci, parte dall'indipendenza economica. "Molte donne non riescono ad abbandonare relazioni malate perché non sono in grado di poter garantire una sopravvivenza economica per sé e per i propri figli. Perciò, da un lato bisogna arginare e contrastare la povertà economica femminile con strumenti per far emergere sommerso e lavoro nero, per togliere le donne dal recinto del lavoro povero e precario, dall'altro lavorare sul futuro sostenendo le donne in uscita da percorsi di violenza, accompagnandole nell'inserimento nel mondo del lavoro, creando opportunità per ottenere una casa, sostenendole economicamente, ad esempio attraverso un contributo di solidarietà come il reddito di libertà", ha aggiunto Bocci che proprio in questi giorni sta lavorando per depositare un progetto di legge che istituisca un fondo dedicato regionale anche in Lombardia. Infine, Bocci ha ricordato quanto sia fondamentale il sostegno a tutti i centri antiviolenza "che sono un punto di forza nel contrasto agli abusi, luogo di prima accoglienza e ascolto delle donne fragili. La Giunta Fontana potrebbe fare di più per le donne vittime, potenziando gli strumenti di supporto già in atto, introducendone di nuovi e garantendo l'erogazione dei fondi ai Comuni e ai centri in tempo utile". (Com)