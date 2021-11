Covid: Barelli, solidarietà a Mulè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "Solidarietà da parte mia e dal gruppo di Forza Italia alla Camera al sottosegretario Giorgio Mulè per le minacce e gli insulti ricevuti. L'impegno e la determinazione con cui svolge il proprio ruolo istituzionale non verranno meno a causa di qualche leone da tastiera". Lo afferma, in una nota, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. (com)