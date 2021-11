Imprese: Francia, Orange accetta le dimissioni del presidente Richard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione dell'operatore telefonico francese Orange ha accettato le dimissioni del presidente Stephane Richard, dopo che quest'ultimo è stato condannato ad un anno di prigione con al condizionale e a 50 mila euro di multa per complicità in sottrazione di beni pubblici. Richard, che dovrebbe lasciare l'incarico entro fine gennaio, era implicato nel processo sull'arbitrato tra Bernard Tapie e la banca Credit Lyonnaise. Il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, nel 2018 dichiarò che in caso di condanna Richard avrebbe dovuto lasciare l'incarico. "Lo accetto totalmente", ha detto il dirigente ai microfoni dell'emittente radiofonica "France Inter". (Frp)