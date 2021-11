Legge bilancio: prosegue mobilitazione Cgil Cisl Uil, Landini sabato a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la campagna di mobilitazione unitaria, indetta da Cgil, Cisl e Uil, in corso in queste settimane nei diversi territori, per migliorare i contenuti della Manovra, che i sindacati ritengono “inadeguata a dare risposte sufficienti per contrastare le diseguaglianze sociali, economiche e geografiche del Paese”. Cgil, Cisl e Uil chiedono di “migliorarne i contenuti sulla base della piattaforma sindacale unitaria. In particolare su pensioni, fisco, lavoro, sviluppo e sociale”. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sabato 27 novembre, concluderà a Roma, in piazza Santi Apostoli, la manifestazione regionale unitaria del Lazio, che avrà inizio alle ore 10. (Rin)