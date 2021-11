Sicilia: assessore Zambuto, bene emendamento per 150 milioni di euro ai Comuni siciliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alle Autonomie locali della Sicilia, Marco Zambuto, ha espresso apprezzamento per la presentazione in commissione Finanze al Senato dell'emendamento che destina 150 milioni di euro a favore dei Comuni siciliani per gli accantonamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità. La norma è stata inserita nel disegno di legge sul collegato fiscale. "È il risultato di un percorso – ha sottolineato Zambuto, che proprio nelle scorse settimane aveva accompagnato gli amministratori locali siciliani nella manifestazione di protesta a Roma – che ha visto il governo Musumeci, fin dal primo momento, al fianco dei sindaci dell'Isola. Un'iniziativa realizzata in sinergia con l'Anci Sicilia per tutelare i Comuni che si trovano in gravi criticità finanziarie, a seguito anche delle difficoltà dovute all'emergenza sanitaria in corso. Auspichiamo che pure l'Aula possa procedere con l'approvazione della norma che porterà 'ossigeno' nelle casse dei Comuni consentendo agli enti in difficoltà di trovare l'equilibrio finanziario necessario per l'approvazione dei bilanci di previsione". (Ren)