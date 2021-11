Speciale energia: Regno Unito, governo stanzia 1,7 miliardi per sostenere azienda energetica Bulb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha messo da parte quasi 1,7 miliardi di sterline (2 miliardi di euro) per permettere all'azienda energetica Bulb di continuare a fornire energia ai clienti. Come riporta l'emittente radio televisiva "Bbc", l'azienda è stata messa in amministrazione straordinaria il 24 novembre, il che le permetterà di continuare per il momento a fornire servizi, mentre sarà temporaneamente gestita dalla società di consulenza Teneo fino a quando non sarà trovato un acquirente o fino a quando i suoi clienti non saranno stati trasferiti. Teneo ha stimato che il costo per mantenere Bulb attivo fino alla fine di aprile del prossimo anno sarà di circa 2,1 miliardi di sterline (2,4 miliardi di euro). Il ministro per lo Sviluppo economico britannico Kwasi Kwarteng ha fatto sapere che il governo potrebbe erogare più soldi per l'azienda se necessario. (Rel)