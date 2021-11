Speciale energia: Istat, a ottobre +1,5 per cento export, +3,2 per cento import

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre 2021 si stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 un aumento congiunturale per entrambi i flussi, più ampio per le importazioni (+3,2 per cento) rispetto alle esportazioni (+1,5 per cento). Lo ha rilevato l'Istat in una nota. Secondo l'Istituto, l’aumento su base mensile dell’export interessa tutti i raggruppamenti principali di industrie, a esclusione di beni intermedi (-0,7 per cento), ed è dovuto in particolare all’aumento delle vendite di beni di consumo, durevoli (+5,6 per cento) e non durevoli (+3,8 per cento). Dal lato dell’import, la crescita congiunturale è determinata principalmente da energia (+12,2 per cento) e beni intermedi (+3,9 per cento). Diminuiscono gli acquisti di beni di consumo durevoli (-7,0 per cento) e beni strumentali (-5,4 per cento). Nel trimestre agosto-ottobre 2021, rispetto al trimestre precedente, l’export diminuisce dello 0,4 per cento, per effetto del calo delle vendite di beni strumentali (-6,0 per cento) ed energia (-3,5 per cento). Nello stesso periodo, l’import ha registrato un incremento congiunturale del 9,9 per cento, cui contribuiscono soprattutto energia (+15,0 per cento), beni intermedi (+7,1 per cento) e beni di consumo non durevoli (+11,5 per cento). A ottobre 2021, l’export cresce su base annua del 3,9 per cento. (Ren)