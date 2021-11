Speciale energia: Dreosto (Parlamento Ue), legislazione europea carente su dumping costo carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema dei costi dei carburanti è legato anche a una carenza normativa sul dumping nell’Unione europea. Lo ha detto Marco Dreosto, membro della commissione per l’Ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo, intervenendo oggi al convegno “Il ruolo delle nuove tecnologie per la salvaguardia dei carburanti”, in corso a Verona nell’ambito della 16ma edizione della fiera Oil&nonOil. “Abbiamo un problema grosso a livello di legislazione europea soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti legati al dumping del costo dei carburanti tra i vari Stati”, ha dichiarato Dreosto, spiegando che ciò “può avere un’incidenza significativa sui cittadini ma non solo, anche sull’economia di alcune aree”. Il problema, ha sottolineato l’europarlamentare, si inserisce in un contesto più ampio, poiché “la legislazione europea in tema di fiscalità ha ancora grossissime lacune soprattutto nelle situazioni transfrontaliere”. “La Commissione europea sta elaborando alcune direttive, ma è chiaro che siamo ancora lontani dall’avere una fiscalità omogenea”, ha concluso Dreosto. (Res)