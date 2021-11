Speciale energia: Regno Unito, Iberdrola costruirà impianto produzione e stoccaggio idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola costruirà, in collaborazione con le compagnie britanniche Boc e Itm Power, un impianto di produzione e stoccaggio di idrogeno verde da 20 MW presso il parco eolico Whitelee, in Scozia, da 539 MW di Scottish Power. Il progetto è sostenuto da un finanziamento di 9,4 milioni di sterline da parte del Dipartimento per gli affari, l'energia e la strategia industriale (Beis) scozzese. "Glasgow ha l'ambizione di essere la prima città del Regno Unito a raggiungere zero emissioni entro il 2030 e l'idrogeno verde disponibile entro il 2023 per aiutare le industrie pesanti e le flotte a decarbonizzare la città e i suoi dintorni sarà fondamentale per raggiungere questo obiettivo", ha affermato Scottish Power in una nota. (Spm)