Speciale energia: Polonia, premier annuncia taglio tasse per mitigare gli effetti dell’inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia taglierà le tasse su carburanti, gas ed energia per mitigare gli effetti dell’inflazione in crescita. Lo ha annunciato il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ripreso dall’emittente “Polsat News”. Morawiecki ha presentato un cosiddetto “scudo antinflazione”, il quale prevede innanzitutto che dal 20 dicembre e per 5 mesi le accise sui carburanti vengano abbassate al livello minimo concesso dall’Unione europea. Dal primo gennaio i carburanti saranno inoltre esentati dall’imposta sulle vendite al dettaglio e dalla tariffa sulle emissioni. In secondo luogo, da gennaio e per tre mesi “introdurremo tagli all’Iva sul gas naturale dal 23 all’8 per cento”. Sempre da gennaio e per tre mesi verrà ridotta anche l’accisa sull’energia elettrica. (Vap)