Violenza donne: Zingaretti, 1,8 milioni per prevenzione e contrasto, Lazio raddoppia fondi

20 luglio 2021

- La Regione Lazio lancia un piano da 1,8 milioni di euro per prevenire e contrastare la violenza sulle donne. In particolare, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’assessora regionale alle Pari opportunità Enrica Onorati e la presidente della commissione regionale Pari opportunità Eleonora Mattia hanno illustrato il vasto programma di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere. Gli interventi e le azioni previste vengono rifinanziate grazie alla legge regionale 4/2014 per un totale di 1 milione e 875 mila euro, raddoppiando quasi i fondi rispetto all’anno precedente. (segue) (Rer)