Violenza donne: Zingaretti, 1,8 milioni per prevenzione e contrasto, Lazio raddoppia fondi (2)

- "Oggi mobilitarsi è importante, ma è importante farlo gli altri 364 giorni per non dimenticare mai questo tema - ha dichatmrato Zingaretti -. Nel 2013 nel Lazio c'erano 8 centri antiviolenza, oggi ce ne sono 28. Abbiamo raddoppiato i fondi a disposizione di queste politiche con alcune iniziative molto importanti. Tra tutte cito il fondo per essere vicini agli orfani delle famiglie nelle quali una donna è stata uccisa, e quindi lascia soli i figli. Con queste ed altre politiche vogliamo essere coerenti con giornate come queste", ha concluso il governatore. (segue) (Rer)