Violenza donne: Zingaretti, 1,8 milioni per prevenzione e contrasto, Lazio raddoppia fondi (4)

- Tra le azioni di protezione e sostegno alle donne di violenza ci sono inoltre: 300 mila euro per il sostegno agli orfani delle vittime di femminicidio residenti nel Lazio e sino al 29mo anno di età compiuto per un importo di 10mila euro l’anno, raddoppiando la cifra prevista sino al 2020. E ancora 268 mila euro per l’istituzione di nuovi Centri antiviolenza nella Città Metropolitana di Roma Capitale e nelle province di Viterbo, Frosinone e Latina. Poi altri 200 mila euro per l’attivazione di tre Centri antiviolenza presso gli Atenei del Lazio - aperti a tutte le donne, non solo studentesse – per il contrasto alla violenza di genere, oltre alla diffusione della cultura del rispetto e della parità. Quasi 250 mila euro sono destinati all’ampliamento di un sistema integrato di protezione delle vittime di violenza di genere, nell’ambito del Protocollo di intesa con la Procura generale della Repubblica e l’Ordine degli Psicologi del Lazio. (segue) (Rer)