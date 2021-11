Violenza donne: Zingaretti, 1,8 milioni per prevenzione e contrasto, Lazio raddoppia fondi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contro la violenza sulle donne la Regione Lazio è pioniera e lo facciamo raddoppiando il fondo degli orfani di femminicidio - ha spiegato l'assessore Onorati -. Perché dietro un femminicidio ci sono sempre figli che restano e che noi prendiamo in carico, come Regione, fino al 29esimo anno di età. Lo facciamo attraverso l'implementazione della nostra rete, che è cresciuta moltissimo negli anni di governo del presidente Zingaretti, con nuovi ulteriori centri antiviolenza, 28 in tutto il territorio. E poi una novità rappresentata dal centro antiviolenza all'interno degli atenei del Lazio", ha concluso Onorati. (segue) (Rer)