Violenza donne: Zingaretti, 1,8 milioni per prevenzione e contrasto, Lazio raddoppia fondi (6)

- Diverse anche le risorse messe a disposizione per la promozione e la comunicazione: 300 mila euro per la realizzazione di una campagna di comunicazione e sensibilizzazione sul contrasto alla violenza di genere e di iniziative per la promozione dell’empowerment delle donne. "La parità di genere, sul lavoro, la parità salariale, non è solo un diritto fondamentale ma condizione necessaria per contrastare discriminazioni e violenze", ha dichiarato Eleonora Mattia. (Rer)