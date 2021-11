Ambiente: Della Vedova, scienza sia al centro politiche per gestione dei rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha svolto un ruolo di grande rilievo nella risposta collettiva alla pandemia" Benedetto Della Vedova

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- Il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, ha partecipato al Forum europeo per la riduzione del rischio da disastri (Efdrr), organizzato dal governo portoghese in collaborazione con l'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi. L’ultima edizione del Forum, a novembre 2018, era stata organizzata dall’Italia. Il sottosegretario, in collegamento dalla sede romana della Protezione Civile, è intervenuto durante la tavola rotonda ministeriale sulle “Lezioni apprese in un panorama di rischio sistemico in evoluzione”. “Negli ultimi anni, la crescente gravità e frequenza degli eventi estremi, tra cui la pandemia in corso e i fenomeni legati al cambiamento climatico, hanno messo in discussione le nostre ipotesi sui rischi, la prevenzione e la risposta alle catastrofi”, ha esordito il sottosegretario. “La pandemia è certamente una situazione estrema, ma possiamo trarne insegnamenti validi per la gestione di qualsiasi tipo di rischio – ha proseguito Della Vedova –. La prima lezione appresa è che la scienza deve avere un ruolo sempre più centrale nella governance della gestione del rischio e nella progettazione delle politiche pubbliche. Dobbiamo poi rafforzare il partenariato pubblico-privato, in un approccio che coinvolga tutti i portatori di interesse nella governance dei rischi e al processo decisionale, anche a tutela delle categorie più vulnerabili”. Al termine della tavola rotonda il Sottosegretario ha effettuato una visita della sede della Protezione Civile, accompagnato dal Capo Dipartimento Curcio. (Res)