Romania: leader Usr Plus Ciolos, polo liberale per le riforme entro il 2024

- Il partito Usr Plus, entro il 2024, intende costruire un "polo liberale" per le riforme che vincerà le prossime elezioni. Lo ha detto il presidente del partito romeno Usr Plus, Dacian Ciolos citato dall'agenzia di stampa "Digi24". Ciolos ha anche detto di non escludere colloqui con l'ex leader dei liberali, Ludovic Orban, in tale ottica. "Dipende da quale direzione vuole prendere Orban. Non escludiamo discussioni con persone di buon senso del Partito nazionale liberale (Pnl). Vedo che ci sono convulsioni piuttosto importanti nel loro partito. È importante, e qui discuteremo molto seriamente, perché Usr comprende il ruolo di un'opposizione riformista veramente liberale e giocherà questo ruolo. E saremo aperti a collaborazioni con futuri movimenti politici, sia all'interno del Pnl che all'esterno, al fine di costruire un polo veramente riformatore e liberale per il 2024", ha affermato Ciolos aggiungendo che Urs è l'unico partito in Romania appartenente a una famiglia liberale europea. (segue) (Rob)