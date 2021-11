Romania: leader Usr Plus Ciolos, polo liberale per le riforme entro il 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'unico partito in Romania che fa parte della famiglia liberale europea è Usr e non il Pnl. Il Pnl è un membro dei conservatori popolari", ha sottolineato Ciolos, rimarcando l'obiettivo dell'Urs Plus per il 2024 di vincere tutte le elezioni in Romania. "Usr si preparerà al 2024 proponendo un'alternativa per lo sviluppo della Romania. Vogliamo vincere tutte le elezioni. Vogliamo dare il presidente e essere il primo partito in una coalizione di governo. Non escludiamo l'ingresso al governo fino al 2024, ma le condizioni sono un governo che si faccia carico delle riforme", ha affermato l'ex premier Ciolos. (Rob)