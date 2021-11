Violenza donne: Forza Italia, in legge bilancio garanzie economiche per renderle indipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- In legge di Bilancio prosegue il percorso di Forza Italia a tutela delle donne. Grazie ad Azzurro Donna abbiamo messo a punto alcuni emendamenti che hanno lo scopo di rendere le donne sempre più indipendenti economicamente e quindi libere di scegliere e di denunciare un marito o un compagno violento. Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, nel corso della presentazione degli emendamenti alla legge di Bilancio in sostegno delle donne in Sala Zuccari al Senato, alla quale ha partecipato il ministro Mariastella Gelmini. "Una decisione dolorosa e faticosa, ma che abbiamo il dovere di rendere più semplice attraverso un ampio ventaglio di tutele, da quelle fisiche a quelle economiche. E lo facciamo proprio oggi, perché la Giornata contro la violenza sulle donne non sia solo un momento di celebrazione e cordoglio, ma soprattutto di vero impegno", ha aggiunto. Di un "ciclo che si chiude" con il femminicidio ha parlato l'onorevole Catia Polidori, presidente nazionale di Azzurro Donna, per la quale " le donne spesso arrivano a subire violenza senza parlare perché non si sentono sicure, non hanno i mezzi economici per ricostruire una nuova vita per se e i figli. Per questo insistiamo con il rifinanziamento del Reddito di libertà, che assegna ad ogni donna vittima di violenza un sussidio e che per noi va reso strutturale. Vogliamo poi che si estenda il congedo retribuito per le donne vittime di violenza alle lavoratrici autonome, affinché non ci siano lavoratrici di serie A e di serie B". Tra gli altri emendamenti che verranno presentati, l'accesso a Opzione donna anche per le lavoratrici iscritte alla gestione separata e la possibilità di seguire gratuitamente corsi di difesa personale perché, come ha spiegato l'onorevole Giusy Versace, responsabile Dipartimento Sport, Pari opportunità e Disabilità di FI, "le donne devono sentirsi sicure di affrontare anche situazioni di potenziale pericolo". Sicure e "mai sole, con un'attenzione particolare alle donne disabili che purtroppo spesso sono doppiamente vittime di abusi. E' a loro in particolare che va il nostro sostegno, perché sono quelle che non hanno voce ma che vivono sulla loro pelle un doppio dolore senza poterlo esternare. A loro dobbiamo chiedere e dare fiducia, perché certe atrocità non si compiano più". (Rin)