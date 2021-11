Italia-Romania: Forum economico a Milano per rilancio della cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilancio delle economie nazionali e della cooperazione bilaterale in campo economico e commerciale è stato l'obiettivo principale del Forum economico Italia-Romania: "ReStart Insieme", organizzato il 22 novembre 2021 a Milano. L'iniziativa appartiene alla regione Lombardia e al consolato generale di Romania a Milano, in collaborazione con l'ambasciata di Romania in Italia e con la Camera di Commercio Italo-Romena e ha riunito oltre 90 aziende e associazioni professionali. Il segretario di Stato presso il ministero romeno dell'Economia, dell'Imprenditoria e del Turismo, Terente Ciui, ha illustrato le opportunità di cooperazione bilaterale offerte dalla trasformazione di tutti i settori economici, dopo la crisi causata dalla pandemia. Il trend positivo dell'interscambio commerciale bilaterale riflette il rilancio di entrambe le economie e consente una previsione ottimistica per la fine del 2021: "Secondo le stime, possiamo raggiungere il valore registrato nel 2019, il più alto nella storia delle relazioni commerciali romeno-italiane". (segue) (Res)