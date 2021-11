Violenza donne: Rizzo (M5s), prezioso lavoro contrasto Forze Polizia e armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il mondo della Difesa ha bisogno di una informazione libera, seria e in grado di tenere aperto il confronto con la società civile come quella proposta da Agenzia Nova" Gianluca Rizzo

Presidente della Commissione Difesa dellaCamera dei Deputati

23 luglio 2021

- Gianluca Rizzo, presidente della commissione Difesa della Camera dei deputati ed esponente del Movimento cinque stelle, commenta le varie iniziative per la celebrazione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "Al prezioso e crescente impegno delle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che militare nell'opera di prevenzione e contrasto della violenza di genere, deve essere opportunamente ricordato l'impegno in questo campo nelle missioni internazionali delle nostre Forze armate che spesso operano in contesti dove i diritti delle donne non sono pienamente riconosciuti se non addirittura negati - spiega il parlamentare in una nota -. Il ruolo delle nostre donne soldato nel rapportarsi con le donne dei Paesi dove agiscono in missione di pace è un valore aggiunto nella costruzione di politiche di contrasto ad ogni discriminazione". (segue) (Com)