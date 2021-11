Violenza donne: Rizzo (M5s), prezioso lavoro contrasto Forze Polizia e armate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del M5s aggiunge: "In questa giornata fortemente voluta dalle Nazioni unite, un ringraziamento particolare va a tutte le donne e agli uomini in divisa o meno, che ogni giorno provano a contrastare sessismo, violenza di genere e contro i minori e la triste piaga del femminicidio. Occorre però far seguire le importanti parole pronunciate oggi da tutte le autorità politiche anche fatti concreti, a cominciare da stanziamenti finanziari dedicati a questo fine - conclude Rizzo -, che consentano a chi è impegnato in prima fila di supportare tutte le donne vessate da violenza e che sono minacciate". (Com)