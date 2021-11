© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese non applicherà né serrate, né coprifuoco per arginare la nuova ondata di coronavirus. Lo ha detto il ministro della Salute francese, Olivier Veran, presentando le nuove misure decise per contenere la propagazione del virus. Veran ha sottolineato che la quinta ondata di Covid-19 "sarà più forte, più lunga" della quarta che è arrivata la scorsa estate. (Frp)