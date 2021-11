Violenza donne: Mandelli (FI), è battaglia di tutti per civiltà Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera dei deputati, Andrea Mandelli, "c'è ancora molta strada da fare nel contrasto alla violenza sulle donne. La Giornata di oggi è dunque un'occasione in più per riflettere sui prossimi passi da compiere nella consapevolezza che non può esserci piena civiltà in un Paese in cui le donne non si sentano sicure, tutelate e rispettate". Intervenendo in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il parlamentare aggiunge in una nota: "L'obiettivo è dunque quello di creare una rete capace di rassicurare le vittime di violenza al punto da spingerle a denunciare. Perché la denuncia è davvero il primo passo verso la libertà. E' una battaglia di tutti, nessuno escluso". (Com)