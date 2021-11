Covid: Ema, via libera a vaccino Biontech Pfizer per bambini tra 5 e 11 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato per i medicinali umani (Chmp) dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha raccomandato di concedere un'estensione dell'uso del vaccino anti Covid-19 sviluppato da BioNTech e Pfizer, Comirnaty, ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Lo si apprende da Ema che ha evidenziato che nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, la dose di Comirnaty sarà inferiore a quella utilizzata nelle persone di età pari o superiore a 12 anni (10 µg rispetto a 30 µg). Come nel gruppo di età più avanzata, viene somministrato con due iniezioni nei muscoli della parte superiore del braccio, a distanza di tre settimane. Uno studio principale su bambini di età compresa tra 5 e 11 anni ha mostrato che la risposta immunitaria a Comirnaty somministrata a una dose più bassa (10 µg) in questo gruppo di età era paragonabile a quella osservata con la dose più alta (30 µg) in pazienti di età compresa tra 16 e 25 anni. L'efficacia di Comirnaty è stata calcolata in quasi 2 mila bambini di età compresa tra 5 e 11 anni che non presentavano segni di infezione precedente. Questi bambini hanno ricevuto il vaccino o un placebo, cioè un'iniezione fittizia. Dei 1.305 bambini che hanno ricevuto il vaccino, tre hanno sviluppato il Covid-19 rispetto a 16 dei 663 bambini che hanno ricevuto il placebo. Ciò significa che, in questo studio, il vaccino era efficace al 90,7 per cento nel prevenire il Covid-19 sintomatico, sebbene il tasso reale potesse essere compreso tra il 67,7 per cento e il 98,3 per cento. (segue) (Beb)