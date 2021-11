Migranti: Estonia invia 60 militari al confine fra Polonia e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Estonia invierà 60 militari in Polonia per aiutare il Paese a contenere l’afflusso di migranti al confine polacco-bielorusso. Lo ha detto il comandante delle forze di difesa estoni Martin Herem parlando alla televisione pubblica. "Non possiamo dire il numero esatto, ma saranno circa 60 persone. L'equipaggio includerà genieri, esploratori, osservatori e servizi di quartiermastro. Si occuperanno della costruzione e riparazione delle barriere di confine e sosterranno la guardia di frontiera polacca e le Forze armate”, ha detto Herem. Il generale ha detto che l'Estonia sostiene la Polonia, così come la Lettonia e la Lituania, a gestire l'immigrazione illegale al confine con la Bielorussia perché la crisi ha dimostrato che alcuni Paesi continuano a usare i migranti come "arma". (segue) (Sts)