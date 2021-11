Violenza donne: Fit Cisl, non è normale che sia normale, è ora di dire basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È passato un anno e ci ritroviamo a parlare del 25 novembre senza avere risposte e soluzioni a un fenomeno sociale che continua a mietere vittime in modo subdolo, anche con vessazioni quotidiane fino a esplodere, nel peggiore dei casi, in femminicidi". È quanto si legge in una nota di Fit-Cisl. "Una strage silenziosa che si consuma a casa per mano di partner o ex, così come a lavoro sotto forma di molestie e discriminazioni. La Fit-Cisl da sempre combatte questo fenomeno con un impegno quotidiano che viene riconfermato ancora di più oggi, anche rinnovando la collaborazione con il Telefono Rosa. La Fit-Cisl è da sempre punto di riferimento per le lavoratrici dei trasporti che hanno bisogno di aiuto, con l'obiettivo di dare supporto e le giuste indicazioni per le donne che si dovessero trovare nelle condizioni di subire forme di violenza, per indicare loro una via d'uscita: perché una via d'uscita deve essere sempre possibile". (Com)