© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti sostengono che "il richiamo è utile per tutti gli adulti", ha detto Veran. "Per questo richiamo non bisogna attendere sei mesi, ma cinque. Vi annuncio quindi che il richiamo vaccinale sarà aperto a tutti gli adulti a partire dai 18 anni, 5 mesi dopo la seconda dose", ha continuato il ministro, spiegando che la misura riguarda 25 milioni di persone.(Frp)