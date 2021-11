Speciale difesa: Mulè, obiettivo è cristallizzare nell'opinione pubblica concetto di cultura digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La ricchezza, l’accuratezza e la profondità assicurate dall’Agenzia Nova sono per chiunque usufruisce del servizio, garanzia di affidabilità" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- Quando parliamo di cyber sicurezza non dobbiamo fare l'errore di limitare il perimetro di analisi solo ed esclusivamente alle minacce informatiche e agli attacchi cyber che le nostre aziende e la pubblica amministrazione possono subire. Lo afferma il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, intervenendo all'evento 'L'ecosistema digitale per la protezione e lo sviluppo delle imprese' organizzato da Assolombarda e 'Il Sole 24 Ore', secondo cui quando parliamo di Cybersecurity dobbiamo porci l'obiettivo di cristallizzare nell'opinione pubblica il concetto di cultura digitale, non rivolta al singolo ma all'intera comunità e quindi al sistema Paese. "In questo senso il ministero della Difesa sta svolgendo un ruolo determinato e determinante mettendo a disposizione dei vari attori in campo know how e proiezione internazionale, perché all'interno del ministero risiede proprio la capacità formativa da una parte e di sicurezza cyber dall'altra per fare questo up to date oramai fondamentale per le imprese e non solo", dichiara ancora Mulè, che sottolinea come per proteggere la nostra filiera imprenditoriale e industriale sia necessario un ecosistema di sicurezza, asset che già esiste all'interno del ministero della Difesa attraverso il Cor, il Comando per le operazioni in rete così come un aspetto determinante dell'attività che la Difesa intende promuovere per coprire a 360 gradi lo spettro delle minacce cyber: la formazione. "Non è più rinviabile avere una consapevolezza totale e determinata ad intervenire, formare, educare, difendere e prevenire in tutti i settori della società, con tutti gli attori in campo. Stiamo lavorando per raggiungere non tanto un livello adeguato di resilienza alle minacce cyber quanto una propria e definita 'Autonomia strategica'", conclude il sottosegretario. (Rin)