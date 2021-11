Speciale difesa: firmata a Rabat storica intesa tra Marocco e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa di Israele, Benny Gantz, ha firmato un memorandum d'intesa con l’omologo del Marocco, Abdellatif Loudiyi, il primo protocollo di questo tipo tra lo Stato ebraico e il Paese arabo. L’intesa formalizza i legami tra i due Stati nel settore della difesa, consentendo una cooperazione più agevole tra le istituzioni di difesa e abolendo la vendita di armi israeliane al Regno nordafricano, riferisce il quotidiano online “Times of Israel”. Con la firma del memorandum, i ministeri della Difesa e le Forze armate dei due Paesi possono dialogare più facilmente e condividere informazioni, mentre in passato tale cooperazione era possibile solo attraverso i rispettivi servizi di intelligence. “L'accordo consentirà di stringere legami tra le industrie della difesa e di avviare esercitazioni congiunte", ha affermato il ministero della Difesa. “Abbiamo appena firmato un accordo di cooperazione militare, con tutto ciò che questo implica, con il Marocco. Questo è un evento altamente significativo che ci permetterà di entrare nei progetti comuni e consentire l'esportazione (dell’industria della difesa) israeliana. Penso che i legami tra Marocco e Israele debbano continuare a svilupparsi ed espandersi e sono contento che abbiamo un ruolo da svolgere in questo", ha detto Gantz dopo la firma. (Res)