Speciale difesa: Brasile, Iveco consegna all'esercito ultimo di 500 veicoli Guarani e 31 Lmv-Br 4x4

- L'industria di veicoli pesanti italiana Iveco Defence Vehicles ha consegnato alle forze armate del Brasile il cinquecentesimo esemplare di Vbtp "Guarani 6x6" e 31 esemplari di Lmv-Br 4x4. Lo riferisce il portale "Infodefesa.com". La consegna, effettuata come da contratto, è avvenuta nel corso di una cerimonia presso lo stabilimento dell'azienda in Brasile, nel municipio di Sete Lagoas (stato di Minas Gerais) cui hanno partecipato il presidente di Iveco Defence Vehicles per l'America latina, Humberto Marchioni Spinetti, il comandante dell'esercito brasiliano, generale Paulo Sergio e il capo di stato maggiore dell'esercito, Generale Marco Amaro dos Santos, oltre a numerose autorità civili e militari. Il Vbtp-Mr Guarani è un veicolo blindato da combattimento destinato al trasporto truppe. Con la consegna dell'ultimo esemplare di "Guarani" si è concluso il contratto firmato nel 2009 relativo alla maggiore commessa di mezzi blindati mai realizzata dall'esercito brasiliano nella sua storia. (Brb)