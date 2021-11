Speciale difesa: Germania, la difesa nel patto di governo SpD-Verdi-Fdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania dovrebbe investire in futuro il 3 per cento del Pil nell'azione internazionale, secondo “un approccio in rete e inclusivo che comprende politica per la sicurezza, Forze armate (Bundeswehr), diplomazia e cooperazione allo sviluppo. È quanto si legge nel patto di governo concluso tra Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp). Come riferisce il sito web “Augen geradeaus”, l'obiettivo Nato di aumentare le spese militari al 2 per cento del Pil entro il 2024 non venga esplicitamente menzionato. Allo stesso tempo, SpD, Verdi e Fdp affermano che l'Alleanza atlantica continua a essere un “fondamento indispensabile” della sicurezza della Germania e che gli obiettivi di capacità della Nato devono essere raggiunti. Inoltre, finché le armi nucleari svolgono un ruolo nel concetto strategico dell'intesa, il Paese ha “interesse a partecipare alle discussioni strategiche e agli obiettivi di pianificazione”. Pare quindi che il prossimo governo federale intenda mantenere la Germania all'interno del dispositivo di deterrenza nucleare della Nato, sebbene i precedenza i Verdi e settori della SpD chiedessero il recesso. Con riguardo alla Bundeswehr, socialdemocratici, ecologisti e liberaldemocratici evidenziano che le strutture delle Forze armate tedesche dovrebbero diventare “più efficaci ed efficienti in modo da aumentare la prontezza operativa”. A tal fine, personale, materiali e fondi per la difesa verranno sottoposti a un esame critico. (Geb)