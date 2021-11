Speciale difesa: Turchia-Emirati, Bianco (Ecfr) a "Nova", focus su industria difesa parte di difficile processo regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il focus sull’industria della difesa emerso dall’incontro tra il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, e l’erede al trono di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan, sarebbe "parte di un difficile processo regionale di distensione". Lo ha detto ad "Agenzia Nova" Cinzia Bianco, ricercatrice presso l’European council on foreign relations (Ecfr) e non-resident scholar al Middle East Institute. Infatti, da mesi ormai, la Turchia ha avviato un processo di distensione con rivali regionali come Arabia Saudita ed Egitto (oltre ad Emirati Arabi Uniti). "Nonostante un allineamento non stabilito in maniera diretta, questi tre Paesi (Emirati, Egitto e Arabia Saudita) hanno avviato un difficile processo di distensione con Ankara, partito dall’Egitto, proseguito con l’Arabia Saudita e culminato con gli Emirati Arabi Uniti", ha detto l’analista. Tuttavia, eventuali accordi in ambito economico e industriale potrebbero aiutare a instaurare un rapporto di fiducia tra Abu Dhabi e Ankara, visto che la Turchia "guarda agli emiratini con sospetto: sono convinti che, nonostante gli accordi presi in diversi scenari, mentano". Proprio per questo motivo, la visita si inserisce in un contesto variegato che va dalla diplomazia all’effettiva necessità di stringere accordi in svariati settori industriali, soprattutto nell’ambito dell’industria militare. Infatti, come ha spiegato la ricercatrice, gli Emirati "vogliono, come tutti, i droni turchi, ma non solo i droni. Anche l’industria marittima turca interessa Abu Dhabi: negli ultimi anni, Ankara ha puntato molto sul settore marittimo, così come gli Emirati; ma mentre i turchi eccellono nella costruzione di navi, da guerra o meno, gli emiratini hanno raggiunto un ruolo da leader globali nel settore della logistica (grazie all’Hub Dp World, multinazionale che opera nella logistica con sede a Dubai), anche più della controparte turca". Secondo l’analista esperta di Golfo e Medio Oriente, l’eccellenza nell’assemblaggio e costruzione di navi turche e le grandi capacità logistiche emiratine "potrebbero costituire le basi per un ottimo scambio". (Res)