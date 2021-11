Energia: Assogasmetano, BioGnl e Biometano “un esempio perfetto di economia circolare”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Biometano rientra perfettamente nelle logiche di economia circolare: è rinnovabile e riduce le emissioni. Biometano, elettricità e idrogeno devono avere parità di trattamento. Lo ha dichiarato Flavio Merigo, presidente di Assogasmetano, in apertura del convegno “Biometano e BioGNL, una soluzione alla crisi climatica ed energetica”, moderato da Monica Dall’Olio, direttore responsabile delle testate Oggigreen ed Ecomobile, che si è svolto il 24 novembre a Verona in occasione della 16esima edizione del salone Oil&nonOil. “Ai veicoli a Biometano - ha aggiunto Merigo - deve essere riconosciuto lo status di Zero Emission Vehicle, come già avviene in Norvegia e Svezia”. “L’Italia è il secondo mercato europeo per numero di impianti di biogas, ne abbiamo 1.700 – ha sostenuto Lorenzo Maggioni, Responsabile Ricerca e Sviluppo del Consorzio Italiano Biogas – entro il 2022 ci aspettiamo di raggiungere il traguardo di 30 impianti di liquefazione, che potranno garantire oltre 100 mila tonnellate prodotte all’anno, una quantità che ci farebbe diventare i primi al mondo nella liquefazione del biometano”. “Negli ultimi anni - ha quindi rilevato Antonio Sileo, direttore dell’Osservatorio Innov-E di ICom e Fellow Green Bocconi - il metano ha acquisito il suo spazio di mercato e la rete è in continua espansione, con 1.514 stazioni di rifornimento. Le vecchie auto, se convertite a metano, possono allungare di molto il proprio ciclo di vita”. (segue) (Res)