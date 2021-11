Energia: Assogasmetano, BioGnl e Biometano “un esempio perfetto di economia circolare” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il biometano - ha quindi dichiarato Serena Vanzetti, socia della Cooperativa Speranza - è una concreta soluzione alla crisi climatica ed energetica. La produzione di BioGnl garantisce sostenibilità ambientale, sociale ed economica”. Sono intervenuti al convegno anche rappresentanti di società attive nella distribuzione di metano e biometano. “A settembre 2021 – ha dichiarato Marco Lucà, Amministratore Delegato di Blu Way Srl - abbiamo raggiunto il traguardo del 20,2 per cento di Biometano liquefatto consegnato nella nostra stazione di Beinasco (To): un rifornimento su 5 è stato di Biometano”. “Il biometano – ha aggiunto Mauro Mosca, Responsabile Marketing di TotalEnergies - è un prodotto ad alto valore aggiunto, su cui TotalEnergies punta fortemente per ridurre progressivamente la quota di prodotti oil”. “Il gruppo Edison – ha detto Davide Macor, direttore mercato Business di Edison Energia - vuole essere presente su tutta la filiera del biometano. Nel 2018 siamo diventati il primo operatore a ritirare Biometano. Oggi riforniamo 250 stazioni. Per i veicoli pesanti il Gnl è l’unica soluzione tecnicamente utilizzabile al posto del gasolio”. “In futuro – ha aggiunto Andrea Ricci, Svp Filling station di Snam4Mobility - per gli spostamenti di breve raggio si utilizzerà l’elettrico, mentre per il lungo raggio sicuramente idrogeno e biometano. Il biometano è uno dei vettori strategici chiave per abbattere le emissioni climalteranti”. (segue) (Res)