- In Francia a partire dal 15 gennaio il green pass non funzionerà più senza la terza dose di vaccino anti-coronavirus. Lo ha detto il ministro della Salute francese, Olivier Veran. "A partire dal 15 gennaio il pass sanitario di tutti i francesi tra i 18 e i 65 anni non sarà più attivo. Le persone interessante avranno 2 mesi per fare la loro terza dose", ha affermato il ministro.(Frp)