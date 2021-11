Regno Unito: nuove unità speciali Esercito saranno valutate anche per "intelligenza emotiva"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove unità operative speciali del Regno Unito cominceranno a valutare i loro candidati in base alla loro "intelligenza emotiva". Come riporta il quotidiano "The Telegraph", i candidati che vorranno unirsi al reggimento Ranger dell'Esercito dovranno dimostrare caratteristiche personali oltre a quelle fisiche richieste finora. Tra i parametri, resilienza, calma e consapevolezza di sé, che saranno testate in un quadro di valutazione di due settimane. Questo includerà "periodi prolungati di tempo sotto costrizione", ha detto il brigadiere Gus Fair, il primo comandante della nuova Brigata operazioni speciali dell'Esercito. Il reggimento Ranger partirà ufficialmente il primo dicembre, e accompagnerà le truppe di altri paesi in azione contro i terroristi e le minacce statali ostili. (Rel)