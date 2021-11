Spagna: ministra Montero, sempre più persone vogliono vicepresidente Diaz a guida fronte sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono sempre più persone in Spagna che vogliono la vicepresidente del governo, Yolanda Diaz, come candidata di Unidas Podemos e del fronte ampio di sinistra che si sta costruendo alle prossime elezioni politiche. Lo ha affermato la ministra dell'Uguaglianza, Irene Montero, nel corso di un'intervista televisiva a "Tve" mostrando il suo pieno sostegno alla nuova piattaforma che coinvolge anche la sindaca di Barcellona, Ada Colau, e la leader di Mas Madrid, Monica Garcia. "Se il nostro spazio politico è maggioritario, se la forza progressista è maggioritaria nel nostro Paese, i progressi nei diritti e nelle libertà saranno più profondi e più rapidi ed è per questo che sono convinta che Yolanda può essere, se lo decide, la migliore candidata", ha evidenziato l'esponente di Unidas Podemos. (Spm)