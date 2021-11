Infrastrutture: Anci, bene finanziamenti a Comuni e Regioni per ridurre incidentalità stradale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi, rispetto a dieci anni fa, nelle città c’è più spazio per i pedoni, per i ciclisti, per nuove categorie di utenti. Basti pensare che il 25 per cento dei veicoli che usano la strada è rappresentato dalle bici. Stiamo assistendo a un vero e proprio cambiamento strutturale delle città che richiede interventi specifici per garantire la sicurezza urbana”, ha dichiarato. In questa direzione va presa in considerazione anche una revisione del codice della strada. “Il Piano – ha rimarcato Granelli – deve incidere anche sul codice della strada per garantire la mobilità sostenibile e la sicurezza delle strade scolastiche, delle ciclabili assicurando quegli interventi che si attendono da tempo”. Granelli ha infine fatto un passaggio sulla questione delle sanzioni, come le soste sui marciapiedi, per le quali si potrebbe ricorrere all’uso delle telecamere per disincentivare determinati comportamenti. (Rin)