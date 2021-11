Violenza donne: De Petris (Leu), contro cultura odio educazione in scuole e supporto a centri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Gruppo Misto in Senato e capogruppo di Liberi e Uguali

19 luglio 2021

- La violenza sulle donne "è figlia di una cultura maschilista, di una cultura della sopraffazione e dell'odio. Dunque una battaglia che va combattuta giorno per giorno, sul piano dell'educazione nelle scuole, contrastando e combattendo la cultura dell'odio di genere", ha dichiarato in Aula la capogruppo di Liberi e uguali Loredana De Petris, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza delle donne. "Però - prosegue - è una battaglia che va combattuta anche nel concreto impegnandosi direttamente, stanziando fondi adeguati, sostenendo e finanziando i centri antiviolenza. E' fondamentale far sentire a tutte che le donne, delle istituzioni e nelle istituzioni, sono a loro fianco e combattono quotidianamente la loro stessa battaglia", ha concluso (Rin)