Pakistan: al via sciopero nazionale dei rifornitori di benzina

- I rifornitori di benzina del Pakistan hanno iniziato oggi uno sciopero nazionale in segno di protesta contro l’Autorità di regolamentazione del gas e del petrolio (Ogra), lamentando una sostanziale riduzione dei loro profitti anche a causa degli accordi stretti dal governo del premier Imran Khan con il Fondo monetario internazionale (Fmi). “Lo sciopero si terrà in tutto il Paese e sarà a tempo indefinito. Non renderemo le nostre stazioni operative fino a quando le nostre richieste non saranno soddisfatte”, ha dichiarato ai giornalisti Khwaja Asif Ahmed, portavoce dell’Associazione dei commercianti di carburante del Pakistan. L’Ogra, da parte sua, ha fatto sapere che cercherà di mitigare l’impatto dello sciopero e che qualunque danno sarà affrontato attraverso un’azione legale. (segue) (Inn)