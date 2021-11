Pakistan: al via sciopero nazionale dei rifornitori di benzina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tutte le compagnie di distribuzione del carburante sono invitate ad assicurare forniture ininterrotte di benzina in tutte le stazioni di rifornimento, alcune nostre squadre saranno sul terreno per assicurare che questo accada”, si legge in un comunicato diramato dall’organizzazione. Nelle maggiori città del Paese, secondo quanto riferiscono i media locali, si sono già create lunghe code nei pressi delle stazioni di rifornimento dopo l’inizio dello sciopero. Il governo aveva dichiarato in precedenza che, in base agli accordi stretti con l’Fmi per il via libera a una nuova tranche da un miliardo di dollari dello strumento di finanziamento da 6 miliardi di dollari, le accise sulla benzina sarebbero state aumentate per rimpinguare le casse dello Stato. Tuttavia secondo i sindacati di settore i margini di profitto delle stazioni di rifornimento erano già fortemente calati negli ultimi mesi. (Inn)