Covid: Mulè, minacce di morte? Continuerò a informare su importanza vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La ricchezza, l’accuratezza e la profondità assicurate dall’Agenzia Nova sono per chiunque usufruisce del servizio, garanzia di affidabilità" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- Il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, ha pubblicato sui suoi profili social alcuni degli oltre 2.000 messaggi di insulti e minacce ricevuti a seguito del suo intervento nella trasmissione "Stasera Italia" su Rete4 di venerdì 19 novembre, dove ribadiva l'importanza del vaccino come unico strumento per tutelare la salute e la libertà degli altri. "Che ci sia ancora gente, sebbene una sparuta minoranza, - ha scritto Mulè sui suoi profili social - che inneggia sistematicamente all'odio e alla violenza solo ed esclusivamente perché si difende la scienza e l'importanza della campagna vaccinale è davvero preoccupante. Le minacce non fermeranno il mio impegno costante di informazione per dire ai cittadini italiani: vaccini = vita".(Rin)