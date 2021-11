Difesa: governo Ucraina approva accordo con Romania per acquisto armi e materiale militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ucraino ha approvato un accordo con la Romania sulla cooperazione tecnico-militare, che fornisce un quadro giuridico per l'acquisto di armi e attrezzature militari in progetti congiunti. Lo riferisce l'agenzia di stampa ucraina "Ukrinform". L'accordo quadro era stato firmato il 5 settembre 2020 a Bucarest, ma per entrare in vigore necessitava dell'approvazione del governo ucraino. Come ricordato in una nota esplicativa allegata al documento, l'entrata in vigore dell'accordo assicurerà la creazione del necessario quadro normativo e giuridico in ambito tecnico-militare tra i due Paesi e consentirà la cooperazione tecnico-militare nei seguenti ambiti: acquisto di armi, munizioni e equipaggiamento militare in progetti comuni e produzione di armi e equipaggiamento militare su richiesta di una delle parti, fornitura di armi, munizioni ed equipaggiamento militare e altri servizi in ambito tecnico-militare e vendita di licenze per la produzione di armi, munizioni e materiale militare. "L'accordo prevede la possibilità di creare una commissione mista di cooperazione tecnico-militare bilaterale", si legge nella nota. (Rum)