Migranti: Sassoli, oggi piangiamo vittime Manica ma dobbiamo agire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna agire affinché non avvengano di nuovo tragedie dell'immigrazione. Lo ha scritto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, su Twitter, commentando la notizia del naufragio avvenuto ieri nella Manica in cui sono morte 27 persone. "Ieri almeno 27 persone sono morte nella Manica. È l'ultima di una lunga serie di tragedie avvenute nei mari che circondano l'Europa", ha scritto Sassoli. "Oggi piangiamo le vittime ma dobbiamo anche agire per garantire che ciò non possa accadere di nuovo", ha sottolineato. (Beb)