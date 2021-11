Migranti: volo di rimpatrio Baghdad-Minsk cancellato su richiesta ministero Esteri iracheno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il segretario del Consiglio di sicurezza bielorusso, Aleksandr Volfovich, citato dall’agenzia di stampa “Belta”, ha affermato che l’aereo non è ancora arrivato. "Secondo le informazioni in nostro possesso, oggi sarebbe dovuto arrivare un volo di evacuazione dall'Iraq per il rimpatrio dei rifugiati che desideravano tornare a casa. Il volo per qualche motivo non ha avuto luogo oggi. Circa 200 migranti sono all'aeroporto in attesa", ha detto Volfovich. I rimpatri di migranti dall’Iraq seguono la crisi in corso al confine fra Bielorussia e Polonia dove da settimane si sono ammassate delle persone provenienti da vari Paesi – fra cui anche lo Stato mediorientale – che volevano tentare di varcare illegalmente la frontiera. (Rum)