Inps: stranieri, 3,2 milioni lavoratori attivi, 267mila pensionati nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’anno 2020 sono 3.760.421 i cittadini stranieri, comunitari e non, presenti nelle banche dati dell’Inps, di cui 3.192.588 (84,9 per cento) sono lavoratori attivi, 266.924 (7,1 per cento) pensionati e 300.909 (8,0 per cento) percettori di prestazioni a sostegno del reddito. Lo ha rilevato l'Osservatorio dell'Inps. Secondo l'Istituto, il 69,0 per cento, pari a 2.594.210 stranieri, proviene da Paesi extra Ue, 298.627 (7,9 per cento) da Paesi Ue15 e 867.584 (il 23,1 per cento) da altri Paesi Ue. L’analisi dei dati per Paese di provenienza rileva la presenza di 711.736 romeni, che rappresentano il 18,9 per cento di tutti gli stranieri regolarmente presenti in Italia; seguono albanesi (351.225, 9,3 per cento), marocchini (285.534, 7,6 per cento), cinesi (208.549, 5,5 per cento), Ucraini (174.237, 4,6 per cento) e filippini (123.866, 3,3 per cento). Le sei nazionalità considerate totalizzano circa la metà del totale degli stranieri conosciuti all’Inps (49,3 per cento). La comunità cinese è quella con la maggior percentuale di lavoratori (97,8 per cento), seguita da quella indiana (91,0 per cento) e bengalese (90,2 per cento). La percentuale più alta di percettori di prestazioni a sostegno del reddito è invece quella degli ucraini (13,0 per cento), con 22.665 soggetti su un totale di 140.825, seguiti da rumeni (11,3 per cento) e moldavi (10,8 per cento). In termini assoluti il numero più alto di pensionati è quello degli albanesi (29.722 pensionati, l’11,1 per cento di tutti pensionati stranieri). La quota di pensionati è rilevante anche per la Germania, con 16.960 pensionati su un totale di 115.292 soggetti (14,7 per cento): il dato, però, potrebbe essere influenzato dalla presenza di cittadini italiani nati in Germania. (segue) (Ren)