Finanza: Bankitalia, nel 2020 chiuse sofferenze per 25 miliardi di euro

- Nel 2020 sono state chiuse (eliminate dai bilanci) sofferenze per circa 25 miliardi di euro. Stando all’ultima nota di stabilità finanziaria diffusa dalla Banca d’Italia, il dato è inferiore rispetto agli anni precedenti (34 nel 2019, 78 nel 2018, 43 nel 2017), ed è circa il triplo dei nuovi ingressi in sofferenza (8 miliardi) e, in percentuale delle sofferenze in essere alla fine dell’anno precedente, superiore al valore del 2019. Il calo, precisa Bankitalia, ha riguardato sia le sofferenze cedute sul mercato (da 27 a 20 miliardi), sia quelle chiuse in via ordinaria (da 7 a 5 miliardi) e riflette la riduzione della consistenza di tali crediti nei bilanci delle banche e la diminuzione dell’anzianità media. Le inadempienze probabili cedute sono state 6,7 miliardi, con l’attività di recupero degli intermediari che ha risentito della chiusura dei tribunali a seguito delle misure restrittive assunte per contrastare la pandemia. Ne è conseguito un maggior ricorso a iniziative stragiudiziali. Rispetto al 2019, prosegue la nota, il tasso di recupero medio è aumentato al 36 per cento contro il 31 del 2019, mentre il differenziale nei recuperi tra cessioni e procedure ordinarie si è ridotto a 12 punti percentuali. Il tasso medio di recupero è aumentato al 40 per cento, e per le posizioni non assistite da garanzie reali il tasso medio di recupero è stato del 26 per cento. Il prezzo delle sofferenze cedute nel 2020, infine, è stato pari al 24 per cento dell’esposizione lorda di bilancio al momento della cessione, sostanzialmente invariato rispetto al 2019, a fronte di una anzianità media stabile delle posizioni cedute. Il prezzo è stato pari al 35 per cento per le sofferenze assistite da garanzie reali, e al 10 per le altre. (Rin)