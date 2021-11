Scuola: Bianchi a dirigenti, nel Pnrr fondi per garanzie e interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna riconoscere la Scuola come istituzione": lo afferma il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, intervenuto oggi all'incontro organizzato da Dirigentiscuola, sindacato dei presidi, sul tema del Burnout, il logoramento e le difficoltà che i dirigenti scolastici stanno vivendo in questa fase. "Nella legge di Bilancio sono stanziati 240 miliardi e altri 18 miliardi nel Pnrr, di cui 13 miliardi per l'edilizia e 5 miliardi per la riorganizzazione. Il 30 novembre, con il presidente del consiglio, presenteremo il programma di 5 miliardi , di cui 3 miliardi destinati ad asili e infanzia, 900 milioni per le persone, 400 milioni per creare delle scuole innovative, digitali e sostenibili e 500 milioni per le ristrutturazioni. I fondi ci sono e la scuola è tra i 4 pilastri fondamentali per il Paese". Il ministro è intervenuto sul tema della disuguaglianza territoriale "non solo tra nord e sud ma anche all'interno delle singole regioni. In Campania, a Napoli, c'è il 40 per cento di dispersione. Bisogna usare le risorse per un nuovo modo di fare scuola". "Sono anni pesantissimi, c'è una difficoltà umana e organizzativa – prosegue il ministro - , secondo i dati c'è il 52 per cento di sofferenza. Dobbiamo impegnarci per uscire da questa fase che pesa su dirigenti, personale e ragazzi. La Dad è stata l'espressione della capacità di reagire e riorganizzare le attività, strumento attraverso il quale è stato possibile tornare oggi alla scuola in presenza. Non buttiamo vita questa cosa. L'Europa è ora nella quarta ondata, non siamo fuori dalla tempesta, ma stiamo tenendo meglio di tutti". "La scuola è viva e forte grazie a lavoro e sforzo, - conclude Bianchi - perché dalla sofferenza si impara. Questa ricerca mette in evidenza la nostra fatica e tutto il lavoro che continueremo a fare come servitori dello stato". (Rin)